Projeto de Colégio de Campinas é campeão nacional

Por Juliano Sanches

Com o curta “(H)á vida por trás do lixo”, os estudantes do Ensino Fundamental II, pioneiros a serem selecionados e a vencer nas fases regional e nacional em Campinas, aquecem o debate sobre temas contemporâneos à vida escolar, como sustentabilidade, direitos humanos, economia criativa e geração de renda. A premiação, promovida pela 9ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA), ocorreu em 28 de novembro, no Auditório do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os videomakers do Colégio e Curso Oficina do Estudante lançam luz sobre a luta dos catadores de materiais recicláveis. Ao reforçar a função dos agentes na arena de discussões sobre conservação do Meio Ambiente, ciclo de vida de produtos, obsolescência programada, consumismo, destino de resíduos sólidos, o roteiro problematiza os meios de ação, pelos quais a sociedade deve se engajar, para garantir o enfrentamento de questões da atualidade, tais como o aquecimento global.

Muito além da busca de uma alternativa financeira para a vida nos grandes centros urbanos, a prática gera vínculos sociais e culturais, capazes de promover relações de troca e de pertencimento. A iniciativa traz à tona a invisibilidade social do trabalho braçal, por meio de um olhar crítico. Os personagens, por entre anseios de dignidade e apoio dos cidadãos, são observados a partir do cenário de ausência de políticas públicas.

Entre os trabalhos realizados, as inscrições seguiram as categorias de produção audiovisual, texto e ciência. Por meio de votação entre os alunos, Larissa Lage foi eleita, para representar o grupo durante o evento. No total, 20 alunos do Colégio participaram, orientados pelo professor responsável, Luccas Zillig. A proposta levou três meses para ser concluída, desde a etapa inicial até a edição.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WtycJRyzXDY