Pré-vestibular inova com espaço para alunos

O Colégio e Curso Oficina do Estudante inaugura o Espaço Off, ambiente com conceito dirigido ao bem-estar. A composição traz silhuetas modernas, área de alimentação, luminárias minimalistas em LED, sustentabilidade, e climatização, em sintonia com o bom humor dos alunos, que buscam momentos agradáveis entre aulas, provas, e cronogramas de estudos. Os elementos de decoração do lounge fixam, por meio de estilo e apostas ousadas, a harmonia e a jovialidade.

A iniciativa oferece aos alunos do Curso Pré-Vestibular, sobretudo, a Turma de Medicina, que passa grande parte do período do dia em imersão nas atividades pedagógicas na instituição, um conceito que se destaca por ser pioneiro em Campinas no setor educacional. Por meio de uma estrutura arrojada, o design proporciona lazer, relaxamento e ricas experiências de interação entre os estudantes.

A quebra recreativa potencializa o desempenho de resposta às situações de alta demanda, o que se converte em desenvolvimento de competências e assertividade nos resultados.

Com estímulo à alta performance, o Colégio acompanha o aluno como um todo, desde as intervenções lúdicas e de motivação até a ampliação da capacidade de superação, além do suporte quanto aos principais desafios, seja da vida social ou escolar.