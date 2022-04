Podcast Oficina vai falar sobre o bullying, suas formas e consequências

Oficina do Estudante

Nesta quarta-feira, 13 de abril, o Podcast Oficina vai falar sobre um assunto extremamente relevante: o bullying.

A conversa vai abordar os meios para evitar qualquer tipo dessa agressão e qual é o momento ideal para procurar ajuda profissional.

O convidado especial para esse importante bate-papo, é o psicanalista Igor Capelatto. Ele terá a companhia da diretora pedagógica da unidade Barão do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP), Ângela Dauch.

A apresentação segue a cargo de Anderson Bigon, o Bill, coordenador estratégico do Curso Pré-Vestibular da Oficina.

Marque na agenda! O programa começa às 19h30, com transmissão ao vivo no Instagram e pela TV Oficina, no YouTube. CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR PELO YOUTUBE!