Podcast Oficina teve como pauta o conflito entre Rússia e Ucrânia

O Podcast Oficina abordou, na última quarta-feira (02), o conflito entre Rússia e Ucrânia e seus impactos.

O assunto é o mais importante em nível mundial no momento e certamente vai aparecer nos principais vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para falar sobre o tema, participaram o professor de Relações Internacionais das Faculdades de Campinas (Facamp), Márcio Sampaio, e o professor de Geografia do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante, Daniel Simões.

O bate-papo contou ainda com o coordenador estratégico do Cursinho, Anderson Bigon, apresentador / mediador fixo do nosso programa.

O Podcast Oficina foi transmitido ao vivo pela TV Oficina, nosso canal no YouTube.

