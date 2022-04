Podcast Oficina recebe secretário do Verde de Campinas para falar sobre a crise ambiental

Oficina do Estudante

Nesta quarta-feira, 27 de abril, o Podcast Oficina, promovido pela Oficina do Estudante, Colégio e Curso Pré-Vestibular de Campinas (SP), recebe o secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, Rogério Menezes. Como pauta, um tema superimportante: a crise ambiental.

É consenso dos especialistas da área que, os problemas relacionados ao meio ambiente são muitos atualmente, afetam a vida das pessoas e podem gerar prejuízos às futuras gerações.

Para esse importante bate-papo, também estará presente Fábio Bacchiegga, professores de Geografia do Colégio Oficina do Estudante. A apresentação continua a cargo de Anderson Bigon, o Bill, coordenador estratégico do Pré-Vestibular da Oficina.

Marque na agenda! O programa começa às 19h30, com transmissão ao vivo no Instagram e pela TV Oficina, no YouTube.

PARA ASSITIR NO YOUTUBE, CLIQUE AQUI!