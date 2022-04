Podcast Oficina falou sobre a internet e a cultura do cancelamento

O Podcast Oficina, realizado pela Oficina do Estudante de Campinas (SP), teve como pauta na última quarta-feira (30), “Internet e a cultura do cancelamento”.

Para falar da relação entre a rede de conexões globais e uma forma de exclusão de uma pessoa, um grupo ou marca em posição de poder e influência após terem atitudes consideradas problemáticas ou erradas, o programa teve como convidado especial o digital influencer João Vivas

A apresentação, como sempre, ficou a cargo do coordenador estratégico do Pré-Vestibular da Oficina, Anderson Bigon, o Bill. O bate-papo contou ainda com a presença da psicóloga e orientadora do Colégio Oficina, Priscila Gil Neto.

O programa foi transmitido ao vivo pela TV Oficina, nosso canal no YouTube.

Perdeu? Assista na íntegra CLICANDO AQUI!