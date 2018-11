Palestra reforça estratégia para redações

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante realiza a palestra “Avaliação de redação nos diferentes vestibulares”, com Sandra Sakamoto. Durante a fala da pesquisadora, são elucidadas as melhores estratégias para escrever um texto claro, objetivo, e capaz de conquistar o leitor. A especialista esclarece sobre os aspectos técnicos, que envolvem a construção das orações.

Contemplar a norma culta ao longo da produção da dissertação é fundamental. A cautela deve perpassar tópicos como regência, acentuação, preposições. Deve-se, de antemão, consolidar o hábito da leitura, o que conduz ao aprimoramento da cultura geral. Além de respeitar os direitos humanos ao longo do desenvolvimento da proposta, pode-se pensar em políticas públicas condizentes com o assunto em discussão.

Ao correlacionar autores, datas e agentes históricos, o candidato entregará uma visão multilateral do tema. Segundo a professora, o rigor quanto ao cumprimento do tema solicitado pela coletânea e a riqueza no emprego do vocabulário são imprescindíveis aos que almejam a melhor nota nos vestibulares.