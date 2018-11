Palestra estimula o sucesso e a felicidade

Oficina do Estudante

O Colégio e Curso Oficina do Estudante promove a palestra “Projeto de vida, sucesso e felicidade”, com o psicoterapeuta Leo Fraiman. Leo é especialista em psicologia educacional e mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo (USP).



Segundo o autor, deve-se evitar a dependência aos meios eletrônicos, para não comprometer a qualidade do planejamento de estudos. A atenção deve recair sobre a quantidade de horas dedicadas ao celular e à televisão.



Para alcançar os resultados necessários ao longo da jornada de vestibulares, é recomendável aderir à visualização criativa, com foco no desejo de vencer. A técnica inclui o uso de músicas, que reforcem a autoestima diante de um desafio.