Oficina promove campeonato brasileiro de Cubo Mágico

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico foi realizado nesse fim de semana, 30 de junho, sábado, e domingo, 1° de julho, das 8 às 18h, na quadra poliesportiva do Colégio e Curso Oficina do Estudante em Campinas. O Open Cubo Mágico 2018 foi um evento gratuito e aberto ao público para visitação. A iniciativa conta com a disputa dos melhores cubistas do país, supervisionada por um delegado especializado.

Atuais recordistas nacionais estiveram inscritos. O campeonato, que já se tornou tradição na região, é o único realizado em Campinas. É reconhecido pela Associação Mundial de Cubo Mágico (World Cube Association) e pontua no ranking nacional.

Ao todo, foram disputadas 9 modalidades, desde as mais comuns – como a versão 3x3x3, composta por 6 faces e 6 cores diferentes, com arestas de aproximadamente 5,5 cm – até as mais desafiadoras, como as que os desafios são resolvidos com os pés, com apenas uma das mãos, ou, ainda, com os olhos vendados. As categorias foram Cubo 2x2x2, Cubo 3x3x3 (Rubik”s Cube), Cubo 3x3x3 OH (com uma mão), Cubo 4x4x4, Cubo 5x5x5, Pyraminx, Megaminx, Square-1 e Skewb.

Durante a competição, vários atletas se destacaram. Entre eles, Vicenzo Cecchini, que atingiu a seguinte pontuação: 1º no 2x2x2, 1° no Square-1, 2° no 3x3x3, 2º no Skewb, 3° no Pyraminx, 3° no 5x5x5. Cecchini bateu o recorde sul-americano (SAR) de single no Square 1, ao resolver o puzzle em 7.13 segundos. Outros que estiveram em protagonismo foram Caio Sato, que venceu a categoria principal 3x3x3, e Enzo Mattos, com sete medalhas.

Curiosidade

O cubo mágico, também chamado de cubo de Rubik, é o famoso brinquedo de plástico confeccionado em várias versões. Foi inventado em 1974 pelo húngaro Ernö Rubik. O desafio proposto é resolver o quebra-cabeça tridimensional em menor tempo, juntando as camadas embaralhadas em cores iguais.