Oficina Games estimula o espírito competitivo

Por Juliano Sanches

E-mail:imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Oficina Games faz 430 alunos entregarem garra, suor e paixão. Em junho, as equipes dos ensinos fundamental II e médio são prestigiadas com as medalhas de bronze, prata e ouro. Para deixar a plateia em alto astral, participam da atividade os blogueiros Aline Carpini, Rachel Baracat, Rodrigo Dias, Tabata Boccatto, Patrícia Ghiggi, Julia Perri, Gigi Braggion, Ana Letícia Marquetti, Vitoria Scorsi. O evento, promovido pelo Colégio e Curso Oficina do Estudante, reúne competências de liderança e adaptação em grupo.

Uma das vantagens da relação entre a educação e o esporte é o estímulo do cérebro. Segundo dados da Frontiers in Neuroscience, o treino de pernas, por exemplo, catalisa o uso de sinais vitais para geração de células neuronais. Entre as modalidades, estão futebol, boliche, atletismo, voleibol, paintball, handebol, entre outras.

Os team leaders agitam as apresentações, com irreverência na escolha do repertório. A geração de princípios de disciplina, meta, crença, superação, autoestima, competitividade e valores está atrelada à vivência de cada conquista.

Esporte faz gabaritar mais

O ideal são 150 minutos de atividades física moderada e intensa por semana para manter o coração em níveis razoáveis de resposta. Conforme estudo divulgado na Neurology, os cientistas da Universidade de Miami Miller School of Medicine, o marcador de 52 horas, ao longo de seis meses de avaliações, tornou-se uma referência para potencializar o raciocínio e a velocidade quanto às sinapses. A serotonina, a endorfina, a noradrenalina, e a dopamina são alguns dos neurotransmissores relacionados ao bem-estar, impulsionados pelos efeitos do corpo em movimentos regulares.

Com a finalidade de combater o sedentarismo e promover a cultura de saúde, a instituição educacional reforça o compromisso com a geração de qualidade de vida, por meio de intervenções pedagógicas em consonância com as necessidades de cada faixa etária.