Oficina do Estudante realiza Encontro de Gerações para celebrar os avós

O Encontro de Gerações, promovido pela Oficina do Estudante para que as famílias de seus alunos, em especial os avós, possam ser celebradas, aconteceu na manhã do último sábado, 2 de abril, na quadra da Unidade Paineiras. O evento foi destinado aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos do Ensino Fundamental II, de todas as nossas unidades – Brasil, Paineiras, Taquaral e Barão.

Na abertura, o diretor pedagógico da Unidade Taquaral, Célio Tasinafo, frisou que o foco é “proporcionar uma confraternização dos alunos com as gerações passadas e, assim, dividir experiências, contar histórias e relembrar o quanto é bom e gostoso cada vivência e cada história”.

“A importância da troca de experiências entre as gerações assegura um aprendizado e repertório cultural aos alunos, dando-lhes condições de avaliar o passado, além de contribuir para o enriquecimento de memórias afetivas, tão importantes para a formação socioemocional”, agregou o coordenador pedagógico da Unidade Brasil, Edvaldo Pereira Lopes, popularmente chamado de Ed.

Os estudantes entrevistaram familiares de seus colegas de classe e depois partilharam um pouco do que ouviram. Houve ainda, apresentações de alunos e homenagem para avós e avôs que faleceram recentemente.

Momentos ímpares e de grande emoção!