Oficina do Estudante oferece bolsas de estudo integrais para Turmas de Medicina

O Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas (SP), que possui as maiores aprovações nas principais universidades públicas e particulares do Brasil, tem uma oportunidade única para quem sonha cursar a Faculdade de Medicina. Por meio do projeto “Oficina”. Eu quero Medicina”, serão concedidas bolsas de estudo com até 100% de desconto para o Pré-Vestibular 2022 das Turmas de Medicina.

A Oficina do Estudante conta uma qualificada e competente equipe de professores e coordenadores pedagógicos, Sistema Didático Etapa e infraestrutura moderna.

Para concorrer a uma das bolsas, leia atentamente o regulamento e cadastre-se. Acesse o site do projeto!

Diretor geral de unidades da Oficina do Estudante, Antunes Rafael, frisa que todo o trabalho é realizado com foco principal de desenvolver e preparar os alunos para que consigam as aprovações almejadas. O educador destaca que os professores têm larga experiência em sala de aula, são extremamente atentos às demandas atuais dos vestibulares, que a estrutura permite ao estudante verdadeiramente interessado, um ambiente seguro, acolhedor e totalmente favorável aos estudos.

Coordenador estratégico do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante, Anderson Bigon, popularmente conhecido pelos alunos como “Bill”, enfatiza que a Turma de Medicina foi criada especificamente para auxiliar o aluno a enfrentar a grande concorrência para essa carreira. Deste modo, sua metodologia foi pensada para atender tal exigência.

Detalha que são 47 aulas semanais, de 50 minutos cada, incluindo todas as disciplinas cobradas nos editais dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Compara que esse total de aulas é superior ao ofertado pela maioria dos demais cursinhos. São:

– 42 aulas semanais para trabalhar todo conteúdo geral de cada matéria, desde o básico, de forma didática e tranquila, favorecendo o entendimento dos alunos;

– 5 aulas semanais de aprofundamento das disciplinas mais exigentes para os vestibulares de Medicina, a saber: Biologia, Química, Física e Matemática.

“Cabe ressaltar que a grade horária de aulas é montada considerando que o aluno precisa de tempo para estudar em casa, ou seja, mesmo tendo uma carga horária de aulas robusta, são cinco aulas no período da tarde”, destaca.