Oficina do Estudante inaugura Unidade Paineiras: uma escola do futuro

A Oficina do Estudante, Colégio e Curso Pré-Vestibular, inaugura, em setembro, sua quinta unidade em Campinas, confirmando sua identidade de escola futurista, que oferece educação de excelência, alinhada às exigências conceituais e estruturais do nosso tempo, de modo a garantir o melhor processo de ensino-aprendizagem.

Instalada na Av. José Bonifácio, nº 2.777, no Jardim das Paineiras, a Unidade Paineiras vai receber os estudantes num local moderno, que inclui em sua infraestrutura um prédio de cinco andares, com salas e ambientes com design arrojado e tecnologia de ponta, características que se estendem aos espaços ao ar livre. Entre as inovações, os estudantes terão à sua disposição o “Jurassic Oficina Experience”, o primeiro parque temático de dinossauros dentro de uma escola no Brasil.

Diretor pedagógico geral do Colégio Oficina do Estudante, Antunes Rafael ressalta que a identidade da escola é percebida em todos os espaços da mesma. “A educação para o futuro, ofertada no Colégio Oficina do Estudante, está alicerçada num tripé formado pela estrutura com ambientes inovadores, utilização do – também exclusivo em Campinas – Sistema Etapa de Ensino (reconhecido como mais forte e melhor estruturado do Brasil) e um corpo docente extremamente gabaritado”, destaca.

“A educação para o futuro incentiva e desenvolve a sociabilidade, as percepções colaborativas, o convívio social harmônico, a criatividade e solução prática de problemas, a arte, a cultura, os hábitos saudáveis e os cuidados com o corpo, entre outros. Nos apropriamos dessas bases, que são as definidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para caracterizar a educação para o futuro, para planejar a Unidade Paineiras”, explica o diretor pedagógico da Unidade Paineiras, Milton Maia.

O educador destaca ainda que a forma da Oficina trabalhar o conhecimento e sua abordagem pioneira motivaram uma parceria da instituição com a Google, que rendeu a Unidade Paineiras uma “Sala Google for Education”. O ambiente, equipado com Chromebooks e design arquitetônico diferenciado, visa potencializar a educação tecnológica dos alunos.

A estrutura da Unidade Paineiras também conta com: arena para apresentações, ateliê de artes, auditório, cantina, central de monitoramento, centro de treinamentos para práticas esportivas – incluindo um campo de futebol society-, laboratórios, palco a céu aberto, praça de alimentação, restaurante, salas reservadas para estudos e espaços / equipamentos com propostas distintas de design e atividades para convivência e interação, entre eles, um tobogã que desce do 5º andar para um ambiente chamado “Conviva”.

UNIDADE PAINEIRAS

Para informações de matrícula, o contato deve ser realizado no setor de Atendimento pelo (19) 3241-6688.