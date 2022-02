Oficina do Estudante faz live para explicar o Sisu 2022

Oficina do Estudante

A Oficina do Estudante realiza nesta quarta-feira (09), por meio da equipe pedagógica do seu Curso Pré-Vestibular, o “Por Dentro do Sisu”.

A palestra terá início às 19h, com transmissão ao vivo e gratuita pela TV Oficina, no YouTube. Para acompanhar, clique aqui!

A atividade visa explicar como funciona o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Governo Federal, que seleciona candidatos para o Ensino Superior em diversas universidades.

As explicações e orientações ficarão a cargo do coordenador estratégico Anderson Bigon.

As inscrições para o Sisu 2022 começam no próximo dia 15 e prosseguem até o dia 18.