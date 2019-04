Oficina dá palestra sobre feminismos com doutoras da Unicamp

O Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante promove na manhã de domingo, 19 de maio, no Teatro Iguatemi Campinas, a palestra Feminismos na Contemporaneidade.

A explanção será ministrada pelas professoras doutoras Marilea Almeida e Yara Frateschi, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH da Unicamp).

“Nessa conversa, elas procurarão discutir as várias articulações que o feminismo tem feito com as demandas da sociedade ao longo dos anos”, afirma o professor Marcelo Pavani, diretor do Curso Pré-Vestibular da Oficina.

“O papel protagonista que as mulheres vêm ocupando na sociedade, no mercado de trabalho e nas relações interpessoais é um tema frequente de reflexão e análise nos vestibulares e, mais importante, no cotidiano”, acrescenta o especialista.

A palestra é gratuita e aberta a todos os alunos do curso preparatório da Oficina.

Cerca de dez vagas serão abertas ao público externo, aos melhores que se sairem em um simulado, que será divulgado pela internet em tempo oportuno.

“As universidades esperam alunas e alunos que têm senso critico. Que são capazes de refletir sobre posições antagônicas, transitar entre diferentes argumentos e construir, a partir de uma síntese criativa, os caminhos que percorreremos num mundo em constante transformação”, declara Pavani.

Quem é quem

Marilea Almeida é doutora em história pelo IFCH/ Unicamp.

Em 2015, realizou o doutorado sanduíche na Columbia University (Nova York), com foco nos feminismos negros estadunidenses.

É autora da tese “Território dos Afetos: práticas femininas antirracistas nos quilombos contemporâneos do Rio de Janeiro”.

Já Yara Frateschi é professora de ética e filosofia política na Unicamp. Leciona na universidade desde 2004.

Foi Pesquisadora visitante na Columbia University, em 2000, na ENS, em Paris, em 2006, na Yale University, em 2015.

Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, atuando principalmente em temas vinculados à relação entre ética e política, filosofia politica e teoria crítica.