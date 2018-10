Noite Literária promove imersão cultural

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

Os alunos dos 8ºs e 9°s anos do Ensino Fundamental II e dos 1ºs e 2°s anos do Ensino Médio participam da Noite Literária, que ocorre na unidade III, Taquaral. Com 13 apresentações, o Colégio e Curso Oficina do Estudante promove o contato com a diversidade de linguagens, por meio da participação de estudantes, familiares e professores.

Em exposição, 20 telas dispostas em móbilles convidam à reflexão sobre a multiplicidade de formas de expressão da contemporaneidade. A declamação, a encenação, e a musicalidade convidam a plateia à experimentação.

O pop rock dos anos 80 e 90, as referências da literatura brasileira, as execuções em violino, e as coreografias de jazz são algumas das apostas das produções.

Interações reforçam associação entre arte e liberdade

A iniciativa baseia-se na arte de contar histórias, seja por poema, conto, crônica, teatro, ou improviso, com direito à descontração e à sociabilização. O ambiente estimula a leitura, além de conduzir à apropriação dos bens culturais.