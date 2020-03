Material Didático Etapa: conheça os diferenciais das apostilas

Por Francisco Rocha

Diretor da Unidade Barão da Oficina do Estudante

É notório que todo processo de ensino-aprendizagem dos alunos se inicia em sala de aula com os professores.

Essa é uma parte essencial para que os estudantes consigam aprender e adquirir novos conceitos.

Em sala, o professor apresenta a eles o conteúdo, a teoria.

O faz dentro de um contexto, de forma que faça sentido para eles e que tenha uma ligação com o que já conheçam.

O faz ainda como um processo contínuo.

Assim, ensina, em sala de aula, o que é mais importante, criando interconexões com outros conceitos.

Docente e discente

Mas, visto que a aula tem um tempo limitado, o material didático proporciona para o professor que esse docente consiga se organizar.

Também aponta os principais aspectos da teoria em questão que devem ser ministrados.

Sendo assim, o material didático é decisivo para que o docente deixe a aula otimizada, com planejamento, definição de metas e de exercícios.

Já pro aluno, o carro-chefe em sala de aula é a explanação do professor.

Mas, sabemos que processo de aprendizagem não termina em sala.

Consolida-se com o estudo individual.

E, por isso, o material didático é de vital importância também para o estudante.

Assim, é fundamental que o aluno possa terminar a aula, e, em casa, tenha apostilas capazes de aprofundar o conteúdo.

É imperativo que haja ainda exercícios e material extra.

E tudo conectado com a vivência do aluno.

Portanto, sem um material de qualidade, o estudante terá uma deficiência em seus resultados educacionais.

Material Didático Etapa

É um material de apoio, completo, para que o professor possa preparar a aula, enriquecendo-a.

Já para o aluno, material imperativo para que consiga aprofundar em casa o que foi aprendido no colégio.

O Material Didático Etapa é todo organizado e esquematizado de acordo com: disciplina, tema, capítulo e aulas.

Para cada aula, separa o conteúdo mais relevante e os exercícios que devem ser feitos em casa.

Além disso, recomenda questões extras para aprofundamento.

Com isso, deixar a aula otimizada, tanto para o professor, que sabe o começo, meio e fim da explanação, quanto para o aluno, que se sente mais seguro em casa por saber exatamente o que estudar.

As apostilas são organizadas também com o princípio de aula dada, aula estudada.

Para tanto, há planilhas de controle, tanto para os alunos, quanto para os professores, a fim de que a toda a programação seja contemplada com qualidade.

Espiralado

O Material Didático Etapa também segue as novas tendências da educação do Brasil.

Traz os conteúdos de uma forma bem tranquila e abrangente, para que a construção seja constante.

Além disso, o faz de modo espiralado, a fim de que o aluno tenha contato com os conteúdos a cada ano.

A ideia é ir avançando cada vez mais, para que ao final do ciclo, possa aplicar tudo o que aprendeu, sem o trauma de fazê-lo tudo ao mesmo tempo, de forma pesada e cansativa.

Além de tudo isso, oferece formação abrangente, a fim de que aprendizagem não acabe só no estudo individual.

Afinal de contas, ela pode ser enriquecida e complementada.

Para tanto, oferece um portal de acesso com:

> aulas extras

> provas

> simulados

> vídeos

> orientação profissional

> boletim individual de desempenho

Assim, o estudante consegue trabalhar com seus próprios dados individuais, a fim de articular ações – juntamente com o colégio – do que deve ser retomado e/ ou aperfeiçoado.

E essa formação, por ser completa, acaba fazendo com que o aluno consiga um bom desempenho.

E não só nas aprovações dos vestibulares, mas também em formações mais amplas, como:

> processos seletivos diferenciados

> carreiras acadêmicas

> universidades no exterior

> intercâmbios

Por fim, faz com que o estudante desempenhe um papel de sucesso tanto na vida pessoal quando na sociedade.

