Ludicidade colabora com o desenvolvimento da criança

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante, durante as atividades pedagógicas dirigidas ao Ensino Fundamental I, na nova unidade, III, Taquaral, para além dos conteúdos previstos no currículo, habilita o aluno para o contato, em grupo, com a brincadeira, o jogo e a espontaneidade.

Para impulsionar a formação, há uma junção entre as inteligências prática e abstrata, o que resulta no aprimoramento tanto da expressão como da capacidade de se posicionar de forma prática aos questionamentos propostos.

Os ambientes são pensados com a perspectiva de conduzir ao planejamento de cada ação, uma vez que propiciam o desenvolvimento motor e intelectual e conduzem a um conjunto de percepções da realidade.

Diálogos motivados pela experimentação

Na contação de histórias, organizada pelos educadores, a imaginação se fixa na absorção de detalhes, o que culmina na ampliação do repertório. Cada gesto junto ao playground e aos colegas entrega autonomia e desejo de apreender a partir das complexidades inerentes às transformações das respectivas fases.

Ao longo das experiências, adquire-se modelos, que são empregados em uma diversidade de ocasiões. Na medida em que as regras são construídas por meio de um método em consonância com as necessidades da atualidade, prepara-se para seguir pela vida adulta com naturalidade e harmonia, o que se confirma em alto desempenho na universidade e na carreira.

Na arquitetura, a Árvore de Livros convida o observador ao universo de fantasia, pelo qual há uma intimidade com os nomes da literatura. Nas dinâmicas promovidas pelo projeto Makers, as oficinas enfatizam a solução de problemas, como consertar eletrônicos, entre outras tarefas manuais. Já no Robótica, os algoritmos administram a rotina de várias aplicações. Para completar a diversão, o Escalade (parede de escalada) e o escorregador trazem toda a diversão aos participantes.