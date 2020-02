Inauguração Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

O Teatro Iguatemi Campinas passou a ser Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, e, para comemorar o feito, a instituição de ensino ofereceu um coquetel a convidados, seguido da peça “Você de Mim”, da atriz Denise Fraga.

Poder Executivo

Entre as autoridades presentes, o prefeito Jonas Donizette, que enalteceu a iniciativa. “O shopping Iguatemi em Campinas é o único da rede que têm um teatro. E eu acho que ter agora o nome Oficina – que é a rede Oficina de estudo – é muito legal porque desperta a parte educacional ligada à cultura. Então, tem todo o nosso apoio. A gente aprova e acha uma atitude muito bacana”.

Ainda de acordo com o prefeito, “Campinas é uma terra que dá muito valor à cultura. Então, ter esse teatro, oferecendo espetáculo, é algo especial”.



Militar

O Coronel de Cavalaria, Fabiano Espínola Araujo, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) também parabenizou a Oficina pelo feito: “nós entendemos que não há como mudar um caminho de um futuro melhor, de qualquer sociedade, não só da brasileira, que não seja por meio da educação. E um dos fatores que estimulam a educação é a cultura, em todas as suas facetas. E a iniciativa da Oficina do estudante, assumindo o Teatro do Iguatemi, é extremamente positiva, em uma cidade que vive o ambiente acadêmico, vive a educação, vive a cultura”.

Civil

O incentivo à cultura ainda foi enaltecido pelo engenheiro Guilherme Campos, diretor administrativo e financeiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de São Paulo: “é fundamental as empresas que têm compromisso com a cidade participar de uma área tão importante quanto a cultura; da manutenção de um local tão nobre quanto esse, para poder trazer para Campinas e manter vivas as melhores peças que estão em atividade no Brasil. Por isso, eu agradeço e louvo essa iniciativa, porque Campinas precisa disso”.

Poder Legislativo

De mesma opinião é o advogado Luiz Henrique Cirilo, vereador de Campinas. “A iniciativa tem tudo a ver. A Oficina com o propósito dela, desde o início, na área da educação, ter agora esse privilégio de fazer essa parceria com o teatro, algo inédito dentro da área da educação”.