Gestão do tempo impulsiona aprovação no vestibular

A exaustão quanto ao período de estudos não é sinônimo de desempenho acima da média. Se o aluno não equacionar as prioridades, sobretudo quanto às disciplinas de maior exigência, não irá atingir os resultados esperados.

Na medida em que as planilhas são substituídas por apps, o acompanhamento se torna otimizado, o que favorece a realização do checklist, com precisão. Cada atividade da semana deve ser pensada conforme a organização da combinação entre lazer e educação. Mais do que alimentar a plataforma, precisa segui-la, sem deixar lacunas.

O Colégio e Curso Oficina do Estudante estimula o aluno a realizar ciclos entre uma rotina com maior duração de aprendizagem e momentos de indulgência, em que se alivie todo o estresse empregado ao longo da jornada. A eficácia do processo consiste em uma dinâmica de estímulo e resposta. Ou seja, é preciso que o cérebro associe alguma recompensa com as ações, para que se aumente a motivação em cumprir as metas.

O estudante é orientado no sentido de se preparar a partir da delimitação de prazos. É preciso estar atento ao momento pessoal e à realidade circundante, para formalizar as etapas seguintes.

Como chegar lá?

Não basta definir a estratégia. Deve-se observar cada variável, que condicione as atividades, e buscar soluções a curto, a médio e a longo prazo.

Faça atividade física, como caminhada ou corrida, para aliviar a tensão. E durma antes das 10h para garantir que a glândula pineal produza uma quantidade razoável de melatonina.

O Colégio e Curso Oficina do Estudante enfatiza a necessidade de organização do material de consulta. Abuse de etiquetas, para facilitar o procedimento. Enquanto estiver em imersão, respeite-se e não se renda às mensagens do smartphone. Não fique mais de duas horas em um tema. Recorra a mapas mentais, para assimilar as anotações de maneira fluida. Os áudios e os vídeos fazem você rever inúmeras vezes, por exemplo, as equações de 2° grau.

As provas de outras edições, os simulados, e as listas de exercícios colocam a absorção à prova. Confira os erros e as dúvidas, e interaja com o corpo docente a partir dos pressupostos levantados.