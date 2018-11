Fuvest impulsiona jornada de estudos

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante realiza a correção em tempo real, pelo site, da 1ª fase do Vestibular Fuvest 2018. É um dos processos seletivos mais prestigiados do país. Segundo a Global University Employability 2018, a USP está entre as instituições que mais inserem no mercado de trabalho, entre as 150. As principais colocações são ocupadas por Universidade de Harvard (1º lugar), Instituto Tecnológico da Califórnia (2º) e Instituto de Tecnologia de Massachusetts (3º). A pesquisa foi difundida em 15 de novembro, pela consultoria britânica Times Higher Education (THE), em parceria com a Emerging.

Por meio de uma abordagem interdisciplinar, o Oficinão Fuvest, realizado na Arena Oficina do Estudante, reúne mais de 500 alunos, com a finalidade de revisar os assuntos mais demandados. A cada brincadeira, a absorção de conteúdo se torna uma tarefa divertida e contagiante. Após analisar os últimos três anos de vestibulares do estabelecimento de ensino superior, o coordenador do Curso Pré-vestibular da Oficina do Estudante, Anderson Bigon Antunes Rodrigues (Bill), lista os tópicos em evidência da prova.

BIOLOGIA

Ecologia: Ciclos biogeoquímicos e fluxos de energia e matéria;

Fisiologia animal e humana: Nutrição e digestão, respiração, circulação;

Reino Vegetal: Ciclos vitais, classificação, evolução;

Citologia: Fisiologia celular e divisões celulares;

Genética: Molecular e Lei da segregação.

FÍSCA:

Mecânica: Trabalho e Energia, Leis de Newton, Atrito, Dinâmica do movimento circular, Movimento uniforme e uniformemente variado;

Eletricidade: Potência elétrica, circuitos, campo elétrico e eletrização;

Termologia: Calorimetria e Gases;

Óptica: Refração;

Ondulatória: Equação fundamental;

Moderna: Radioatividade.

GEOGRAFIA

Geral: Geopolítica Mundial, China, Hidrografia, urbanização, atmosfera, recursos hídricos;

Brasil: Clima, vegetação, espaço geográfico, urbanização, indústria, agropecuária, biodiversidade.

HISTÓRIA

Geral: Expansão marítmo-comercial, renascimento, Nazi-fascismo, Grécia e Roma;

Brasil: Sistema colonial, segundo reinado, república militar e república oligárquica.

INGLÊS

Interpretação de texto jornalístico.

MATEMÁTICA

Trigonometria: Funções trigonométricas, lei dos cossenos e razões trigonométricas;

Geometria Plana: área de figuras planas;

Grandezas proporcionais;

Funções: função de 2º grau, função composta;

Logaritmos;

Geometria Espacial: Pirâmides e cones;

Geometria Analítica: Circunferência e Reta.

PORTUGUÊS

Interpretação de textos;

Literatura: Modernismo, Teoria literária, romantismo, realismo/naturalismo/parnasianismo;

Gramática: Morfologia e sintaxe.

QUÍMICA

Físico-química: pH e pOH, termoquímica, eletroquímica;

Geral: Cálculos estequiométrico, classificação periódica, separação de misturas;

Orgânica: Reações orgânicas;

Atomística: Forças intermoleculares.