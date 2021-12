Fuvest 2022: Oficina do Estudante faz aulão on-line e gratuito neste sábado (11)

Neste sábado (11), dia que antecede a prova da 1ª fase do Vestibular 2022 da Fuvest, o Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante de Campinas (SP) realizará um aulão presencial das 9h às 12h20. O evento será realizado no auditório da Unidade Paineiras, na Av. José Bonifácio nº 2.777, no Jd. das Paineiras, uma de quatro unidades de colégio da instituição de ensino, que além do cursinho, oferta também os ensinos Fundamental I e II, e Médio.

Os alunos da Oficina acompanharão in loco, enquanto o público em geral terá acesso por meio de uma transmissão on-line, gratuitamente, pela TV Oficina, no YouTube.

Diretor pedagógico do Curso Oficina, Daniel Cecílio explica que as orientações sobre os principais assuntos de cada disciplina são tradicionalmente feitas de forma descontraída e motivadora. Sobre a dinâmica do evento, informa que, com base em uma escala pré-determinada, os professores terão 20 minutos cada para falar sobre os conteúdos os quais avaliam terão maior relevância no grande dia da prova.

Cecílio analisa que, “é uma última e bacana oportunidade, dos alunos terem contato com a equipe de professores, que os acompanhou durante toda a jornada de preparação, na véspera desse momento importante, que normalmente gera ansiedade”.

Com a pandemia ainda em curso, a Oficina do Estudante informa que todos os protocolos sanitários serão respeitados na realização do evento. A Fuvest é o vestibular mais tradicional do País e seleciona candidatos para os cursos da Universidade de São Paulo (USP).

Na 1ª fase, serão 90 questões de múltipla escolha divididas divididas entre as disciplinas básicas do ensino médio – português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês – e algumas interdisciplinares.