Feira Multidisciplinar impulsiona talentos

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante realiza a Feira Multidisciplinar, que combina elementos de arte, ciência e tecnologia. Durante as atividades, os alunos do Ensino Fundamental II desenvolvem estandes, com o tema “vibrações”.



Com apelo à inovação e à criatividade, as produções estão relacionadas à ecolocalização de navios e morcegos, às ondas de rádio, aos estados físicos da matéria, entre outras propostas.

Facilitar o dia a dia

A inciativa busca aplicações para o cotidiano sobre métodos e técnicas discutidos ao longo da história, por meio de experimentos inusitados, capazes de conduzir ao pensamento crítico.