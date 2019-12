Oficina do Estudante

Estudar nas férias: isso é indicado no final de ano?

De acordo com especialistas, a resposta é: só se o estudante estiver prestando vestibular.

Do contrário, não.

Isso porque as férias escolares em dezembro e janeiro – diferentemente das de julho – devem ser desfrutadas com outras perspectivas.

Por Colégio Oficina do Estudante

Imagem: Pexels

Se no meio do ano, elas devem ser utilizadas para reorganização dos estudos (pelos alunos que estejam tendo dificuldades), as férias de conclusão de ano são para que todos possam descansar.

Para muitos, inclusive, é tempo de viagens.

Que são pertinentes e enriquecedoras para convivência familiar.

O são também para o desenvolvimento da autonomia, quando o adolescente viaja longe dos pais.

Estudar nas férias

O professor de história, Edvaldo Pereira Lopes, coordenador pedagógico no Colégio Oficina do Estudante, ensina que a aprendizagem é um processo incessante e marcado por pequenas e fantásticas descobertas.

As pessoas atentas e abertas para esse movimento conquistam maior repertório de ideias e habilidades.

Ressalta-se que as aprendizagens não precisam ser exatamente sobre saberes acadêmicos, como geografia ou matemática, por exemplo, mas permeadas por múltiplos saberes.

“Os gregos na Antiguidade eram adeptos de um modelo de educação denominado paideia, que buscava atender a todos os aspectos da vida humana”, ensina.

“Nesse sentido, os filósofos de então entendiam que a beleza extrapolava a concepção estética e estava presente também no caráter e no estilo de vida das pessoas”, acrescenta o professor.

E isso era feito por meio da leitura, da poesia, do teatro, da alimentação, entre outros.

Assim as férias são também o momento de muitas aprendizagens para vida e de contemplação da beleza!

