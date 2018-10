Escola do Bem engaja alunos

Por Juliano Sanches

A Tiquira, Centro de Desenvolvimento Humano, clínica-escola dirigida à deficiência intelectual e ao Transtornos do Espectro do Autista (TEA), localizada em Campinas/SP, recebe o apoio do projeto Escola do Bem, promovido pelo Colégio e Curso Oficina do Estudante.

Os alunos do Colégio promovem oficinas de música, argila, contação de história e desenho. Para atender às necessidades dos assistidos, a equipe faz arrecadação de doações de material escolar, como sulfite, tinta guache, giz de cera, massa de modelar.

De acordo com a assessora Ana Maria Pizzuto e a mantenedora da Tiquira, Cristiane Pires Barbosa Morelli, os pais de crianças com autismo buscam ações integradas entre a educação e a saúde.

Acolhimento dos assistidos

Segundo as representantes da entidade, os acometidos com a condição necessitam que o acompanhamento multidisciplinar e o ensino sejam contemplados em um só estabelecimento, para garantir a qualidade de vida ao longo do dia. O planejamento da instituição coloca como meta zerar a lista de espera de alunos interessados.