Escola de Campinas será a primeira no Brasil com parque temático de dinossauros

O Colégio Oficina do Estudante inaugura neste mês, em Campinas, a primeira escola com parque temático de dinossauros no Brasil. Instalada na Av. José Bonifácio, nº 2.777, no Jardim das Paineiras, a quinta unidade da instituição de ensino, Unidade Paineiras, vai contar com o “Jurassic Oficina Experience”, um espaço com oito esculturas em vida ultrarrealistas de algumas espécies desses animais que habitaram a Terra há, pelo menos, 233 milhões de anos. Entre as réplicas, um espetacular e grandioso Tiranossauro Rex com 13 metros de envergadura e cinco metros de altura.

SAIBA MAIS SOBRE A OFICINA DO ESTUDANTE !

CONHEÇA AS UNIDADES DO COLÉGIO OFICINA DO ESTUDANTE!

Diretor pedagógico da Unidade Paineiras, Milton Maia explica que o espaço que remonta à Era dos Dinossauros, com um playground completo inserido em sua área, levará, de fato, os alunos para a atmosfera da Pré-História, aclimatando-os inclusive por meio de som ambiente que vai propagar barulhos feitos por esses animais. “O Jurassic Oficina Experience foi projetado com equipamentos para ser, ao mesmo tempo, um playkids, um local de entretenimento e uma sala de aula ao ar livre”, enfatiza. Contextualiza que atividades recreativas e brincadeiras estão inseridas no cotidiano da educação e o intuito é desenvolver a curiosidade científica e a coordenação motora desde cedo, de forma lúdica e divertida.

No Jurassic Oficina Experience, detalha, os estudantes irão se deparar, além do T-Rex, com: Deinonico, Dilofossauro, Estegossauro, Europassauro, Oviraptor, Pteranodonte e Triceratops. Em cada um deles, haverá uma placa com informações da espécie. Quem se aproximar do Pteranodonte, por exemplo, vai aprender que ele foi um réptil voador com quase dois metros de altura e sete de envergadura que viveu na região conhecida por nós, hoje, como América do Norte.

O educador informa que ao menos três escultores e paleoartistas trabalharam na confecção dos dinossauros. As obras de arte são esculturas em vida ultrarrealistas, feitas com estrutura em metal para os esqueletos, compostas também por isopor, resina e fibra de vidro, que deram forma a anatomia dos animais. Por fim, as peças receberam textura com massa plástica e acabamento feito por meio de pintura com tinta automotiva.

Maia encerrou dizendo que o Jurassic Oficina Experience será utilizado por alunos dos três ciclos de ensino oferecidos na Unidade Paineiras – Fundamental I e II, e Médio. Sempre adequada às respectivas etapas, faixas etárias e considerando a individualidade de cada criança e adolescente.

JURASSIC OFICINA À DISPOSIÇÃO DA REDE PÚBLICA E CRIANÇAS CARENTES

Gerente de marketing da Oficina do Estudante, Daniel Abdala comenta que o Jurassic Oficina Experience ficará à disposição dos alunos da rede pública de ensino de Campinas. “A Oficina do Estudante é uma instituição de ensino de Campinas. Assim sendo, busca constantemente dar a sua contribuição para a nossa cidade”, frisou.

Por essa razão, o espaço deve ser aberto a princípio, pelo menos, duas vezes por mês para esse público e outras iniciativas, como ONGs que apoiam crianças carentes. “Essa fantástica infraestrutura poderá ser utilizada para aulas de ciências, visitas em geral, ou com outro foco, como a escola / professor responsável ou voluntário julgar pertinente”, pontua. O gestor orienta os interessados a procurarem a Oficina do Estudante para já se cadastrarem. Futuramente, um cronograma será definido para essa iniciativa.