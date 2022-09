Enem e Vestibulares: as Eleições 2022 podem cair ou ser usadas pelos estudantes na redação?

Dificilmente o Enem vai cobrar como tema de redação algo diretamente ligado às eleições de 2022. Em todo caso, diversos temas sociais relevantes entram em pauta durante esse período de intensos debates e formação de opinião. Nesse sentido, caso seja pertinente, o candidato poderia usar seus conhecimentos sobre as eleições como estratégia para contextualização do tema da prova ou, ainda, para exemplificação de uma questão social relevante para a maioria da população. A análise é da professora de Redação do Colégio e Curso Oficina do Estudante de Campinas (SP), Vanessa Bottasso.

“É possível que temas ligados às eleições sejam cobrados na prova de redação, tais como: cidadania e participação política; obrigatoriedade do voto; ativismo político; participação política entre os jovens; política e mudança social”, contextualiza.

Nessa conjuntura, explica que estudar sobre política requer mais do que apenas acompanhar os acontecimentos ligados à eleição, como saber quem acabou de ganhar ou perder apoio popular.

“Na verdade, é preciso ser capaz de organizar os discursos políticos e compreender os projetos políticos que os candidatos representam”, elucida.

Para a professora, a melhor forma do vestibulando se inteirar sobre as eleições é acompanhar os comentaristas políticos em podcasts ou as publicações apartidárias do pessoal do Politize!, “que faz um bom trabalho na educação política com uma linguagem bem acessível”.

Porque os vestibulandos precisam estar por dentro das eleições e do que acontece na política?

Vanessa afirma que política não é só sobre eleger um candidato. Embora, considere ser bastante importante que o eleitor vote conscientemente em quem escolheu como seu representante.

“Na verdade, a política é o modo pelo qual um país pode se organizar em torno de um projeto comum de sociedade e desenvolvimento e, por isso, impacta as nossas escolhas diariamente. É o caso da questão do desemprego, um problema social que não depende só da iniciativa de um indivíduo para ser superado. Tudo isso é muito importante para o jovem, que precisa de oportunidades e experiências hoje para que possa escolher caminhos que realizem seu projeto de vida”, examina.