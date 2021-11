Enem 2021: aulão on-line e gratuito dá dicas importantes na véspera do 1º dia de provas

A Oficina do Estudante de Campinas (SP) vai realizar neste sábado (20), por meio do time de professores do seu Curso Pré-Vestibular, um aulão on-line e gratuito com orientações importantes para quem vai prestar o Enem 2021. O Oficinão Enem 2021 está previsto para ocorrer das 9h às 13h, com transmissão pelo YouTube, a partir do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no Shopping Iguatemi.

Diretor pedagógico do Curso Oficina, Daniel Cecílio explica que as dicas são tradicionalmente passadas de forma descontraída e motivadora. Sobre a dinâmica do evento, informa que, com base em uma escala pré-determinada, os professores terão 20 minutos cada para falar sobre os conteúdos das áreas de conhecimento os quais avaliam terão maior relevância no grande dia da prova.

“Para isso, fazem o uso de recursos audiovisuais, da sua grande experiência, de excelente oratória e o amplo conhecimento sobre todos os aspectos envolvidos nas provas do Enem”, detalha.

Alunos da Oficina irão acompanhar evento presencialmente

Cerca de 350 alunos da Oficina do Estudante irão acompanhar presencialmente o evento. Cecílio destaca que, para eles, é uma última e bacana oportunidade de ter contato com a equipe de professores que os acompanhou durante toda a jornada de preparação, na véspera desse momento importante, que normalmente gera ansiedade.

SERVIÇO

Oficinão Enem 2021 (on-line e gratuito)

Data: 20 de novembro

Horário: Das 9h às 13h

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR!