Enem 2019: checklist para a revisão de língua portuguesa

Por Virando Bixo/ EPTV

Com a aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será nos dias 3 de 10 de novembro, é superimportante revisar os principais tópicos de cada disciplina.Para ajudar quem está na reta final da preparação, o professor Antunes Rafael dos Santos, que também é diretor do colégio Oficina do Estudante, selecionou o que é imprescindível repassar.

Confira a seguir.

Na Redação:

. Concordância nominal e verbal;

. Regras de acentuação e uso da crase;

. Ortografia.

Na prova de Linguagem:

. Interpretação de textos gêneros variados, principalmente tiras, anúncios publicitários e gráficos.

Este foi, segundo ele, um dos tópicos que mais caíram no Enem 2018. Também se destacaram:

. Literatura regional e aspectos característicos da cultura popular;

. Funções da linguagem.

Mas é bom ficar atento também aos conteúdos que não caem há algum tempo:

Entre eles estão:

. Funções sintáticas das palavras;

. Regras ortográficas.

E para terminar, Antunes Rafael deixa algumas dicas para fazer uma boa prova de Linguagem no Enem.

Dicas: Enem 2019

“É importante que o candidato faça a leitura atenta dos textos de cada questão, não se deixando levar pela extensão dos mesmos. Não pode desprezar as informações contidas nesses textos e principalmente, nos enunciados de cada questão”, recomenda o professor.

Outra dica importante, segundo ele, é considerar o gênero textual através do qual os textos motivadores se articulam.

“Isso fará com que o candidato perceba qual a função do texto proposto e poderá articular melhor a sua resposta a partir da finalidade e função social desse gênero”.

Finalmente, a leitura atenta das alternativas é fundamental para não ser vítima de “pegadinhas” e caso permaneça a dúvida, dê um tempo nessa questão.

“Continue as demais e depois retome essas que ficaram para trás, procurando lê-las com mais calma, focando no que é solicitado em seus enunciados”, conclui.

E para completar, uma vídeo-aula sobre acentuação:

Simulado

Prova da semana do simulado Virando Bixo contém questões baseadas no Exame e nos principais vestibulares.

Preparado?

Se você quer participar do simulado, basta fazer a inscrição e começar a responder as provas.