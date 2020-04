Em meio à pandemia, Oficina inova com aula ao vivo de culinária para família

Com a pandemia do novo Coronavírus, os colégios e cursos pré-vestibulares tiveram que se adaptar à realidade para manter ativas as atividades educacionais. O Colégio Oficina do Estudante, por exemplo, mantem a rotina de aulas normais, agora transmitidas ao vivo, direto da casa dos professores através de uma ferramenta on-line. Porém, o desafio maior é outro: criar atividades para unir a família e levar mais dinamismo para o dia a dia das crianças e jovens. Pensando nisso, o colégio promoverá no próximo dia 30/04 uma aula de culinária que será transmitida ao vivo para alunos do Fundamental I e seus familiares.

“A ideia é que depois de um dia de home office ou de trabalho normal, os pais possam se reunir com seus filhos, para assistir uma aula diferente e relaxar de toda a rotina estressante que estamos vivendo. Nesta semana nossa aula será de culinária”, explica o diretor pedagógico da unidade Taquaral, do Colégio Oficina do Estudante, Célio Tasinafo.

A receita escolhida são os “tradicionais” cookies da professora Mara Ladeira, do quinto ano, que dará passo a passo da execução para os espectadores da live. “As aulas de culinária são frequentes no nosso colégio. Com a pandemia do novo Coronovírus vamos ter a oportunidade de passar também para os pais e familiares. Estou bem ansiosa para essa nova experiência”, explica a professora.

A atividade vem complementar uma série de iniciativas on-line e ao vivo que a Oficina do Estudante está realizando. “Desde do início do isolamento social estamos desenvolvendo uma série de projetos para levar educação, cultura e entretenimento não somente para os nossos alunos, mas também para as suas famílias. Nos últimos dia já tivemos aulas de Educação Física, aula de Laboratório, Palestra de Profissões, além de Debate para Pais”, conta Antunes Rafael, Diretor de Unidades do Curso e Colégio.

SERVIÇO

O quê: “Aula de culinária ao vivo para alunos e pais”.

Quando: quinta-feira, dia 30/04/2020.

Onde: através de link para plataforma virtual ao vivo, que será encaminhado pela coordenação pedagógica do colégio.