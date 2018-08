E-Oficina faz gamers superarem os limites 

Por Juliano Sanches

O Colégio e Curso Oficina do Estudante promove a interação entre os alunos a partir de um desafio com jogo digital. Para instigar a adrenalina entre os alunos, o E-Oficina ocorre nas instalações da instituição educacional e aguça a criatividade em cada lance.

A competição é entre 1° e 2° anos do Ensino Médio, com o título FIFA 18. Além de motivar o aluno a se engajar na atividade, por meio de um prêmio, um tablet de ponta entre as principais marcas, a iniciativa estimula o raciocínio lógico, que tanto influencia nas ciências exatas. Mais do que a disputa, o que vale é a construção de uma visão socioafetiva entre os envolvidos.

Pelo fato da formação do estudante não ser um processo linear, para o Colégio e Curso Oficina do Estudante, os meios que ofereçam ludicidade e capacitem na geração de novas competências estão em destaque nas intervenções pedagógicas. O contato com o game enfatiza o hábito de experimentação, com apelo à determinação para cumprir metas, principalmente, em situações de alta demanda.