É hora de planejar os estudos para o ano

Por Magali Comitre

Coordenadora/ Oficina do Estudante

As férias escolares estão acabando. Já é hora de começar a retornar com atitude, postura e um olhar especial, livre e proativo sobre os fatos, os outros e si mesmo. Em vez de ficar pensando, faça. Coloque foco nas coisas certas. Ficar procurando culpados não resolve.

Concentre-se naquilo que você estiver fazendo; assim, a atividade flui. Não tenha medo de receber críticas. Esteja aberto a ouvir. Diga o que você quer, sente e pensa; mas, sempre com respeito. Dedique-se a alcançar as suas metas. Nossa busca pelo conhecimento pode ser alcançada por diversos caminhos, e juntos encontraremos o seu.

Como foi o ano passado pra você em termos de estudo? Se foi bom, é hora de continuar assim. Se foi ruim, é tempo de refazer a rota. Mas, quais são os passos que o aluno deve tomar para ter um ano produtivo? Antes de mais nada, deve relembrar que o conhecimento é um dos ativos mais importantes que uma pessoa pode ter.

Em um mundo cada vez mais competitivo, o saber é um dos pilares mais importantes para a empregabilidade. E, mais do que isso, é um alicerces que mantém alguém empregável e ativo no mercado. Nesta avalanche de mudanças que estamos vivendo – com empregos que ainda nem foram inventados e outros que serão extintos -, a única certeza que se tem é a de que: só quem está disposto a aprender – e a reaprender – é que terá lugar ao sol.

Com isso na cabeça, arregace as mangas, e siga estes passos:

1) Trace metas concretas

Lista todas as disciplinas que você precisa melhorar. Estipule a nota mínima que pretende alcançar. Por exemplo: se a média exigida é cinco, comece estipulando seis. Esse é um bom começo porque vai exigir esforço, mas, ao mesmo tempo, é alcançável. E, depois de batê-la, vai subindo constantemente, pouco a pouco, mês a mês, até chegar à nota 10.

2) Monte um plano de estudos

Procure a coordenação do colégio, e junto com os especialistas, monte o seu plano de estudos individualizado. Esse plano será como um guia pra você estudar justamente o que mais precisa, de forma a não se perder entre as disciplinas.

3) Estude a matéria do dia

Assim que as aulas começarem, não deixe a matéria acumular. Leia a apostila e faça os exercícios propostos. Estude o conteúdo dado no dia. Além de ser mais fácil, você terá mais chances de fixá-lo na memória.

4) Tenha disciplina

Tendo consciência do motivo que você deve estudar, simplesmente o faça. Isso porque nem todos os dias nos sentimos tão motivados, e, se dependermos apenas da vontade de estudar, nem sempre faremos o que deve ser feito. Nesses dias de mais dificuldade, comece devagar, e lembre-se do quanto será gratificante ter o dever cumprido. Lembre-se também de quanta dor de cabeça o estudo atrasado irá lhe causar.

5) Comemore

Lição do dia feita? Matéria do dia estudada? Dever cumprido? Celebre! É hora de dar-se uma recompensa. Não precisa ser nada gigantesco: escute aquela música que você tanto gosta; leia um trecho do livro que te dê alegria; dê uma olhadinha nas redes sociais; ou, algo do tipo.

As recompensas, ainda que pequenas, o ajudarão a se manter engajado. Tudo fica mais gostando quando se sabe que, ao final do dever, haverá uma bela gratificação.