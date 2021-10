Diretor da Comvest fala do Vestibular Unicamp 2022 na estreia do Podcast Oficina

Oficina do Estudante

A Oficina do Estudante, Colégio e Curso Pré-Vestibular de Campinas (SP), lançou o Podcast Oficina na noite da última quarta-feira,20 de outubro.

Logo em sua estreia, o programa, destinado a promover uma série de entrevistas com os mais variados profissionais e personalidades da área da Educação, contou com um convidado mais do que especial: o diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), José Alves de Freitas Neto.

O bate-papo foi comandado por Anderson Bigon e Alfredo Terra Neto, respectivamente, coordenador estratégico e orientador educacional do Pré-Vestibular Oficina, popularmente conhecidos como Bill e Neto.

O encontro ocorreu num estúdio montado em um dos espaços inovadores da Unidade Paineiras, inaugurada em setembro passado pela Oficina, e foi transmitido ao vivo pela TV Oficina, no YouTube.

A pauta, obviamente, foi o Vestibular Unicamp 2022, que terá sua primeira fase realizada em um único dia, 7 de novembro. Já a segunda fase acontecerá nos dias 9 e 10 de janeiro de 2022.

CLIQUE AQUI E ASSISTA NA ÍNTEGRA!