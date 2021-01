Oficina do Estudante

Dicas para vestibulares: como sobreviver a janeiro de 2021

Por conta da pandemia de Covid-19, as datas dos vestibulares – incluindo o Enem – tiveram que ser alteradas.

E, assim, a primeira fase das provas, que comumente ocorre em novembro, foi postergada para janeiro.

Dessa forma, além do estresse comum, devido ao próprio vestibular, o estudante tem agora que enfrentar um novo desafio: o estresse gerado pela pandemia em si.

Mas, há formas de driblar a ansiedade.

Para tanto, o professor Alfredo Terra Neto, orientador do Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante, orienta e dá…

Dicas para vestibulares

> Procure dormir e acordar sempre no mesmo horário

> Se possível, durma 7 horas seguidas

> Deite cedo

> Afaste-se dos smartfones e redes sociais 2 horas antes do horário que deseja dormir

> Mantenha uma alimentação equilibrada

> Ingira comidas e bebidas que já está acostumado e sem exageros (qualquer alteração significativa pode ser drástica)

> Controle o consumo de café, limitando-se a uma xícara por dia e no máximo até as 16h (o intuito é proporcionar mais relaxamento e evitar ansiedade)

> Caso se sinta ansioso ou for tomado por pensamentos negativos, respire de forma bem profunda (focando somente na respiração) para enviar bastante oxigênio para os pulmões (a manutenção da respiração profunda deve ocorrer por ao menos 5 minutos para surtir efeito)

> Mantenha uma boa hidratação, pois o consumo adequado de água contribuirá com o bom desempenho de todas as funções fisiológicas do organismo, bem como o bom desempenho de nosso cérebro

Outras dicas para vestibulares que são imprescindíveis são a respeito de…

Como estudar e maximizar as chances de acerto

> Procure fazer uma revisão leve dos assuntos de maior incidência no Enem (não é hora de se debruçar sobre o que possui pouca probabilidade de cair)

– Estude assuntos que você tenha mais facilidade ou mesmo nível médio, pois assuntos mais desafiadores não são recomendados agora (isso porque a chance de dominá-los 100% neste momento é bem pequena, e tal situação pode gerar nervosismo e ansiedade)

> A resolução de alguns exercícios também é uma boa opção, mas evite exageros neste momento, pois não é hora de ficar cansado

> Faça uma linha do tempo colocando acontecimentos históricos, escolas literárias e obras literárias pode ser bem interessante

> Crie um caderninho com os principais conceitos de Física, Química e Matemática pois isso também pode ser bem interessante

Adquirir capital cultural e estudar ao mesmo tempo

Assistir a filmes e séries pode ser excelente neste período.

Essa prática serve para distrair a mente e diminuir ou eliminar o nervosismo.

Serve também para aumentar o repertório do aluno quando se assiste a filmes e séries que envolvam acontecimentos geopolíticos e fatos históricos.

Para ter tranquilidade com as questões burocráticas

> Separe o documento de identificação que você pretende levar no dia da prova

> Confira ainda o seu local de prova com muito cuidado, pois os nomes podem ser parecidos ou iguais, mas os endereços diferentes

> Confira também os itinerários de ônibus e/ou dos demais transportes públicos, caso vá utilizá-los

Lembre-se que os horários de transportes públicos aos domingos pode ser reduzido.

> Separe suas máscaras, seu álcool gel e suas canetas de material transparente

> Por fim, separe também água e alimentos

O consumo de água é fundamental durante a realização da prova.

