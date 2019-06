Oficina do Estudante



Conceitos de História contam mais do que memorizar fatos

Por Virando Bixo

Da Redação

Um bom desempenho no Enem e nos vestibulares, depende de o candidato compreender os processos históricos e a linguagem adotada na disciplina

História é uma disciplina que tem um programa muito extenso no Enem e nos vestibulares, pois abrange história geral e história do Brasil.

Conceitos de História

Então, qual é a melhor estratégia para os vestibulandos darem conta de tanta informação?

Segundo o professo Célio Tasinafo, que leciona história e é diretor da unidade Taquaral da Oficina o Estudante, é mais importante que o estudante domine os conceitos e o vocabulário específico da disciplina do que decore fatos e informações.

Além disso, de acordo com o professor, nem sempre a melhor estratégia é estudar a partir de listas de “conteúdos que mais caem”.

“Na verdade, essa preocupação com o que mais cai vem do costume dos professores delimitarem milimetricamente conteúdos para avaliações ao longo do ensino fundamental e ensino médio. E esse tipo de delimitação (capítulo, página, item) não existe para vestibulares”, analisa Tasinafo.

“O aluno para ter bons resultados em história precisa dominar os conceitos e vocabulário específico da disciplina, ter grande capacidade de leitura e interpretação e noções sólidas de cronologia”, complementa.

Outra dica importante é: história é uma disciplina relevante para todos os vestibulandos e não apenas para quem está prestando vestibular para a área de humanas.

“Todas as disciplinas que são cobradas nos exames são essências, principalmente para os cursos mais concorridos nos quais qualquer centésimo pode fazer a diferença para aprovação”, afirma o professor.

Segundo ele, os vestibulandos devem se lembrar que as matérias específicas a uma carreira/curso (matemática para engenharia, por exemplo) são dominadas por todos aqueles candidatos que têm reais chances de aprovação.

Logo, um candidato a uma vaga em engenharia ganha diferencial competitivo com relação aos concorrentes quando vai bem também nas matérias que não são afeitas/dominadas pelos seus concorrentes.

A seguir algumas dicas para estudar História e uma seleção especial de vídeos para ajudar quem está fazendo o Simulado Virando Bixo e estudando para os vestibulares:

Dicas

– Muita leitura com qualidade (anotações, procura do significado das palavras desconhecidas) de todos os materiais relacionados à disciplina;

– Fazer muitos exercícios, essenciais para o aluno dominar a estrutura das provas e como os assuntos são cobrados nas questões;

– Estabelecer conexões entre os diferentes aspectos de uma época (sociedade, economia e política) evitar o estudo no “formato lego”, com blocos de informações isolados e descontextualizados.