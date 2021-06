Como ser bem-sucedido nos vestibulares e Enem?

Oficina do Estudante

Professor de História e orientador pedagógico do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas (SP), Alfredo Terra Neto analisa que, para ser bem-sucedido nos vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um vestibulando precisa ter ou adquirir:

– Capacidade de organização: fundamental para conseguir estudar um volume imenso de matérias, o qual compreende os três anos letivos do Ensino Médio.

– Capacidade de planejamento: o planejamento serve para que o aluno saiba o que estudar em cada dia, de acordo com suas dificuldades/facilidades conforme o seu tempo disponível.

– Foco: necessário para atenção plena na aula e nos assuntos estudados posteriormente.

– Resiliência: super necessária para que o aluno possa enfrentar as notas dos simulados e das redações, as quais somente começam a crescer depois de um certo tempo. Ter um baixo desempenho e mesmo assim continuar estudando é determinante para a aprovação.

– Concentração: para conseguir fazer como o nível máximo de empenho uma quantidade elevada dos mais diversos exercícios de vestibulares anteriores e simulados, o que vai contribuir muito com o crescimento acadêmico e a aprovação.

– Capacidade de seguir uma rotina preestabelecida: seguir rotina de assistir aulas e depois estudar um conjunto de matérias por seis ou sete dias da semana é bastante desgastante. Os jovens possuem certa dificuldade de se adaptar a este mundo rígido de uma rotina predeterminada, portanto romper este obstáculo fará toda a diferença.

– Garra e determinação: são fundamentais ao longo da vida de qualquer pessoa, não sendo diferente na vida de um vestibulando.

– Paciência: resultados acadêmicos somente aparecem depois de muito tempo de estudos. Ter paciência é fundamental.

– Controle emocional: importante para os estudos e para a realização das provas/vestibulares.

– Estratégia: deve ser montada com a realização de provas anteriores e simulados.

– Humildade: ter a sapiência em reconhecer que sempre temos algo a mais para aprender é fundamental para a aprovação.

– Autoconhecimento: permite termos uma noção de nossos pontos fracos, nossos pontos fortes e nossos limites. Estudar considerando tudo isso faz uma grande diferença.

VESTIBULANDO

Neto diz que o vestibulando é um estudante que está prestes a passar por um dos maiores desafios de sua vida.

“Note que não foi mencionado aqui o maior, mas sim um dos maiores. Passar por este desafio (que é um dos maiores), ajuda os estudantes a atingirem maturidade e também os prepara para desafios maiores ao longo da vida: trabalhar para sustentar uma família, ter um cargo de liderança em uma grande empresa, enfrentar uma doença, lidar bem com situações complexas, sejam elas familiares ou profissionais”, comentou.