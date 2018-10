Colégios mantêm idade mínima escolar

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Supremo Tribunal Federal (STF), com base na resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), decide que a matrícula no Ensino Fundamental I de crianças só ocorrerá para as que atingem seis anos até 31 de março. No entanto, a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) conduz as unidades de ensino a manterem o planejamento das matrículas e a seguirem as orientações vigentes no estado. No Ensino Fundamental I, promovido na nova unidade, a III, Taquaral, o Colégio e Curso Oficina do Estudante, ao se pautar pela autonomia no processo de ensino-aprendizagem, deve seguir com a idade mínima estabelecida em conformidade com a Fenep, com a finalidade de garantir o aproveitamento saudável do início da vida escolar.

Convivência amplia alteridade

Nos primeiros anos, o aluno deve ser estimulado a brincar mais e a conhecer, com liberdade, a realidade social circundante, por meio de um conjunto de estímulos à disposição.

Ao incitar as operações de troca e o potencial de comunicação, desde os primeiros passos, o Colégio motiva o estudante a criar e a se expressar, em sintonia com as recomendações fornecidas pelas equipes interdisciplinares. O círculo de orientações abrange a higiene e a promoção de hábitos de saúde.