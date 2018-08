Colégio realiza palestra Direitos Humanos e o Enem

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante promove a palestra “Direitos Humanos e o Enem”, com a professora drª. Flávia Piovesan, ex-secretária de Direitos Humanos do governo federal e integrante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O evento conta com a mediação do professor de Redação, Adriano Chan.

Segundo a pesquisadora, as instituições sociais devem promover a dignidade humana, com base nos princípios de igualdade e liberdade. Temas da contemporaneidade como gênero, refugiados, relações étnicas entram em protagonismo entre os diálogos. O engajamento, a resistência à opressão, a luta em favor das minorias são as alternativas para transformar o cenário atual.

Luta contra o discurso de ódio

Para a especialista, a violência contra a mulher e o cibercrime devem ser discutidos e combatidos, por meio da sociedade civil organizada. Os direitos humanos são processos históricos, sociais, e culturais e se alteram na medida em que se ampliam as possibilidades de construção do conhecimento, com eixos multilaterais e pluralistas.