Colégio Oficina do Estudante promoveu torneio de FIFA 22 entre os alunos

O mês de volta às aulas dos alunos do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP) segue agitado e divertido! Na última semana, entre os dias 8 e 12 de agosto, rolou o E-Oficina, um torneio de videogame do jogo de futebol FIFA 22.Participaram os alunos dos ensinos Fundamental II e Médio.

Até a quinta-feira (11), foi disputada a fase de mata-mata, dividida em quatro peneiras, uma em cada unidade – Brasil, Paineiras, Taquaral e Barão. Os duelos ocorreram nos horários dos intervalos.

Dessas eliminatórias, saíram dois finalistas, que decidiram o título na sexta-feira (12), em estrutura montada no campo society da Unidade Paineiras, trazendo-os ainda mais para a atmosfera do futebol.

O campeão levou para casa um ‘kit gamer’ com mouse pad, mouse e fone de ouvido, fornecidos pela Studio Games.

