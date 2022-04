Colégio Oficina do Estudante promove mostra artística de fotografia e vídeo para estimular os alunos a trabalharem assuntos da atualidade

A cerimônia de premiação da VII mostra artística de fotografia e vídeo “Dê o Click”, promovida pelo Colégio Oficina do Estudante, aconteceu na noite da última terça-feira (12), em um dos auditórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas. Em 2022, o tema escolhido foi: “Laços: a importância do convívio social”.

O projeto visa incentivar a produção audiovisual, proporcionando uma rica experiência nas mais variadas linguagens de fotografia e de vídeo, por meio de uma competição criativa. Além disso, estimula também a integração dos alunos à assuntos da atualidade, promove o trabalho em equipe e os encoraja a assumirem posições de liderança.

Foram três categorias: fotografia; TikTok; e curta-metragem. Exigiu-se que todos os trabalhos fossem autorais e inéditos. O evento foi apresentado por Daniel Abdala e Gislaine Dermonde, respectivamente, gerente de Marketing e coordenadora de Projetos da Oficina do Estudante.

Critérios

Para a escolha dos ganhadores, foram dadas notas de 5 a 10 considerando os seguintes critérios: adequação ao tema; originalidade; criatividade; roteiro; e técnica. Os jurados foram: Carlos Oliva, que tem 37 anos de carreira, dirigindo filmes publicitários e documentários; Luiz Antônio Miranda, publicitário que, só na emissora EPTV, atuou por 15 anos; e Fernanda Jabur, empresária, influenciadora digital, e idealizadora do Projeto21.

Para os três primeiros lugares, de cada segmento, em cada uma das categorias, concedeu-se como prêmio: 1º lugar – Troféu + 0,75 no 1º bimestre em todas as disciplinas; 2º lugar – Troféu + 0,50 no 1º bimestre em todas as disciplinas; 3º lugar – Troféu + 0,25 no 1º bimestre em todas as disciplinas. Já os trabalhos que não forem vitoriosos, mas foram pré-selecionados, de cada segmento, em cada uma das categorias, renderam a seus autores um certificado de participação e 0,15 pontos no 1º bimestre em todas as disciplinas.

Na categoria fotografia, ficou em primeiro lugar o grupo formado por Ana Eliza Santos, Lucas Miranda e Maria Luiza France da 2ª série C do Ensino Médio da unidade Brasil. Na categoria TikTok, o time vencedor foi o de Maria Eduarda Jacobucci, João Pedro Vidal e Sara Luz, da 2ª série E, e Pedro Victor da 2ª série A, todos do Ensino Médio da unidade Brasil. Por fim, a equipe da 2ª série D do Ensino Médio da unidade Brasil, formada por Beatriz Marchiori, Giovanna de Moraes Gil, Lucas Corrêa, Lucas Macan e Talissa de Jesus, levou a melhor premiação na categoria curta-metragem.