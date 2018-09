Colégio estimula cultura de administração de conflitos

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

Para além dos potenciais cognitivos e motores, o Colégio e Curso Oficina do Estudante possui um planejamento pedagógico dirigido à formação socioafetiva do aluno. No Ensino Fundamental, a empatia é associada à percepção de mundo. Por meio da abertura despertada pelas emoções presentes em cada diálogo, o aluno se reinventa a todo momento e, por consequência, amplia as referências a respeito da vida em sociedade. A pintura, o esporte, a música e a dança entregam ludicidade ao ambiente.

No dia a dia das empresas, não basta compreender e dominar a técnica. É necessário resolver conflitos a partir da negociação de critérios em grupo, o que demanda o acúmulo de experiências relacionadas à convivência com a pluralidade e a diversidade.

Quando se lida com problemas recorrentes em corporações, estimula-se a autonomia do estudante. O Colégio está em sintonia com as dinâmicas da contemporaneidade, que exigem uma série de competências, entre elas, responder às complexidades dos meios tecnológicos.