Candidatos se preparam para mudanças no vestibular da Unicamp

Por Juliano Sanches

A Unicamp avalia implementar uma série de mudanças para as regras da segunda fase da edição de 2020. Entre as medidas que devem ser votadas, em março, conforme ressalta a (organizadora) Comvest, está a diminuição de três para dois dias, e a distribuição de conteúdos em alinhamento com as preferências de cada aluno.

Nesse ano, foram três dias, e cada vestibulando tinha que responder a um determinado número de questões, mesmo que a graduação pretendida não tivesse uma relação direta com os itens abordados.

O Colégio e Curso Oficina do Estudante enfatiza que, com a proposta, será possível manter o ritmo ao longo da maratona de provas, sem comprometer o desempenho. A ruptura com o formato enaltece os aspectos sociais, culturais, e científicos, o que aproxima o processo seletivo dos debates atuais e, por consequência, exige o alto rendimento, para atender à dinâmica do tempo de resolução de cada questão.

A primeira etapa seguirá o padrão anterior, com atenção aos pressupostos de conhecimentos gerais, abordados durante todo o Ensino Médio.