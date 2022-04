Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico volta a ser realizado de forma presencial e organizadores esperam quebra de recordes em Campinas

O Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico volta a ser realizado de forma presencial nos dias 23 e 24 de abril, próximos sábado e domingo, em Campinas (SP). O evento, intitulado Oficina Open 2022, acontecerá, em ambas as datas, das 8h às 18h, na quadra poliesportiva da unidade Paineiras do Colégio Oficina do Estudante, localizada na Av. José Bonifácio nº 2.777, no Jardim das Paineiras. A entrada é franca.

A competição conta com a participação dos melhores cubistas do Brasil, supervisionada por um delegado especializado. Esta será a 9ª edição do torneio que ocorre todos os anos desde 2012, sequência interrompida somente pela pandemia.

Diretor da Associação Brasileira de Cubo Mágico (ABCM), o matemático Antonio Marcos Cecchini comenta que há grandes chances de quebra de recordes nacionais, continentais e até mundiais no evento, considerando que não houve campeonatos no País nos últimos dois anos.

Os atuais recordistas nacionais já estão inscritos, uma vez que o campeonato é reconhecido pela Associação Mundial de Cubo Mágico (World Cube Association), gerando pontuação no ranking dessa confederação.

MODALIDADES

Ao todo, serão disputadas 13 modalidades, desde a mais comum que é o 3×3, passando pelo 2×2, 3×3 com uma das mãos, 3×3 com os olhos vendados, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7 e outros puzzles não cúbicos como Clock, Megaminx, Pyraminx, Skewb e Square. Os três primeiros de cada modalidade, além da pontuação no ranking mundial, receberão medalhas.

ESPORTE É ALIADO DA MATEMÁTICA

Professora de Matemática do Colégio Oficina do Estudante, Tammy Duarte explica que a prática do cubo mágico é um grande aliado da disciplina que leciona, pois ajuda a promover o raciocínio lógico, a capacidade de análise e a concentração.

“A partir do momento em que a pessoa decide se dedicar a solucionar o cubo, passa a desenvolver habilidades que contribuem diretamente para seu progresso intelectual”, contextualiza.

CURIOSIDADE

O cubo mágico, também chamado de cubo de Rubik, é o famoso brinquedo de plástico confeccionado em várias versões. Foi inventado em 1974 pelo húngaro Ernö Rubik. O desafio proposto é resolver o quebra-cabeça tridimensional em menor tempo, juntando as camadas embaralhadas em cores iguais.

Um dispositivo de inteligência artificial (IA), elaborado por um estudante de pós-graduação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, finalizou a operação com o objeto em 0,38 segundo, o que representa um movimento a cada 15 milésimos de segundo. Os motores empregados chegam a mil rotações por minuto em um centésimo de segundo.

SERVIÇO

9ª edição do Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico

Data: 23 e 24 de abril

Horário: Das 8h às 18h

Local: Quadra poliesportiva do Colégio Oficina do Estudante na Av. José Bonifácio nº 2.777, no Jardim das Paineiras, em Campinas

Ingresso: Entrada franca