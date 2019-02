Calouros comemoram aprovações nas melhores faculdades do País

Calouros aprovados nas melhores faculdades do Brasil no vestibular 2019 se reuniram na Arena do Curso e Colégio Oficina do Estudante de Campinas na tarde de quinta-feira (21 de fevereiro) para celebrar a conquista.

Só para se ter uma ideia, a Oficina aprovou 127 alunos na Unicamp, e isso tudo apenas nas três das 11 chamadas até agora liberadas pela Universidade Estadual de Campinas.

A Festa dos Aprovados 2019 teve toten de fotos, raspagem de cabelo, caras pintadas, música da bateria de medicina da Unicamp, a Batucogu, além de depoimento de professores e coordenadores.



“Vocês, melhor do que ninguém, sabem como foi difícil chegar a este dia, com esta inscrição na testa de vocês marcando esta conquista. É o momento em que vocês conseguem coroar, conseguem colher o que plantaram ao longo desses anos”, disse o diretor do Ensino Fundamental, Antunes Rafael. “Vocês começarão uma nova fase da vida de vocês agora. Muita força, muita garra e não desanimem”.

Ainda em relação ao futuro e às novas travessias, a professora Jéssica Vasconcelos, de literatura, parafraseou o conselho dado a Riobaldo em Grande Sertão – Veredas, de Guimarães Rosa (1908-1967): “carece de ter coragem; carece de ter muita coragem”.

O coordenador do curso pré-vestibular, Luccas Zillig, aproveitou o ensejo e ainda fomentou a ética: “mudem este país. Agora vocês têm poder pra isso. Façam diferente. Não adianta só a gente ficar postando no Facebook e ser um médico corrompido, um advogado que defende bandido. Pessoal, vamos mudar esse Brasil. A gente acredita em vocês”.

Participaram da festa os ex-alunos do Curso Pré-Vestibular, mais os ex-alunos do 3º terceirão, além dos treineiros dos primeiros e segundos anos do Ensino Médio.

O tradicional sorteio de prêmios contou este ano com IPHONE X, além de passeios pela região e ingressos para jogos de vôlei profissional.

Entre os comes e bebes, lanche de metro, sorvete, refrigerante e marshmallow.