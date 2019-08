Biologia no Enem: agrotóxicos e evolução são temas cotados

Para se dar bem na prova, o importante é dominar os conceitos básicos e ficar de olho nos temas em destaque na mídia, diz professor da Oficina do Estudante.

O professor Luccas Zillig, do curso Oficina do Estudante, apresenta, a seguir dicas importantes para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os principais vestibulares.

Segundo Zilllig, existem alguns assuntos clássicos que acabam aparecendo nos vestibulares nem sempre de forma direta, mas que são importantes para o aluno formular e responder às questões.

“Se o estudante dominá-los, vai conseguir responder boa parte da prova”, explica.

Ele lembra que Biologia é uma disciplina muito visual, então é importante que o aluno observe o que está acontecendo.

“Sempre procure uma imagem colorida e procure memorizar o conceito com base naquele desenho”, sugere Zillig.

Outra dica de estudo:

faça muito exercício para fixar os conceitos básicos, porque através deles é que o estudante consegue criar uma linha de raciocínio para responder a determinadas questões.

Na Biologia, é preciso fazer muitas associações.

Confira os temas que devem cair no vestibular

– Um assunto clássico é divisão celular. As provas costumam verificar se o aluno sabe as diferenças entre mitose e meiose, por exemplo.

– Conhecer as características dos diferentes tipos de célula (por exemplo, células animais e vegetais) também é importante, porque dá base para o candidato responder uma série de questões que podem aparecer no vestibular.

– Evolução. É preciso dominar os pontos de vista de Darwin e Lamark.

– Parasitologia. È comum aparecer questões sobre doenças para o aluno falar sobre prevenção, profilaxia, sintomas. A parasitologia está sempre relacionada com questões de saúde pública. Por isso, os vestibulares trazem essas questões para a prova de biologia.

– Ecologia é uma área que cai bastante, porque dentro dela existem questões ambientais. Geralmente, as provas abordam os prejuízos que a ação do homem vem trazendo para o meio ambiente. No Enem, fica a dica, um tema recorrente são as relações ecológicas, ou seja, as relações entre determinados indivíduos em um ecossistema, em uma comunidade.

– Observando o cenário do Brasil no momento, há uma série de questões que estão aparecendo na mídia, especialmente voltadas para a saúde e o meio ambiente.

A aposta do professor Zillig é que apareçam questões sobre agrotóxicos, já que foram liberados vários tipos no Brasil atualmente.

E também questões ambientais, como poluição, desmatamento.

“Tudo isso está bem em pauta na mídia, então pode ser que o vestibular cobre esses aspectos, exigindo que o aluno exponha seu senso crítico”.

– Ainda na área de meio ambiente, pode ser que caiam questões ligadas ao acidente em Brumadinho e Mariana porque ainda em muitos pontos sem solução relacionados a esses acidentes.

Biologia no Enem

