Arraiá on-line do Colégio Oficina do Estudante foi festança das boas

A Oficina do Estudante, Colégio e Curso Pré-Vestibular de Campinas (SP), promoveu a edição 2021 do Arraiá Oficina no dia 26 de junho.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento ocorreu de forma on-line, sendo transmitido ao vivo pela TV Oficina, no YouTube.

A infraestrutura da festa foi montada na Unidade Taquaral do colégio e a apresentação ficou à cargo dos locutores da Band FM de Campinas, Rick Dias e Sassá.

Na parte musical, o show foi da dupla Dan & Marcelo, devidamente acompanhados por sua banda.

FOI UMA BAITA FESTANÇA, QUE PODE SER REVISTA CLICANDO AQUI!

Com auxílio de um aplicativo de teleconferência de vídeo, houve muita interação.

As danças e demais atividades dos festejos juninos foram realizados privilegiando a participação significativa dos alunos e seus entes queridos, e também da equipe docente da escola – o chamado #DreamTeam.

O Arraiá teve quadrilha, bingo, sorteios e receitas de comidas típicas.

Além de resgatar aspectos importantes da cultura, identidade brasileira e sua diversidade, esse tipo de ação é um dos pilares da Oficina para uma melhor integração entre escola, estudantes e respectivas famílias.

