Arraiá da Família, do Colégio Oficina, foi bão demais da conta!

O Arraiá da Família, tradicional festa junina do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP), reuniu alunos e familiares das turmas do Ensino Fundamental I no último sábado, 25 de junho, na Unidade Paineiras. A festança teve quadrilha, comidas típicas, música ao vivo, mágico, bingo, entre outras atrações. Foi bom demais!

CONFIRA O VÍDEO DO ARRAIÁ!

O evento fechou com chave de ouro a semana, que foi repleta de festejos juninos em todas as nossas unidades da escola. Uma programação especial aconteceu durante os intervalos, sequencialmente entre os dias 20 e 23, nas unidades Brasil, Paineiras, Taquaral e Barão. Foram momentos de alegria e descontração.

A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio.

O Colégio Oficina do Estudante valoriza e incentiva a promoção da cultura nacional.