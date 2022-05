Alunos vivem dia especial com seus pets em escola de Campinas

A manhã do último sábado, 21 de maio, foi diferente, muito animada e marcante para os alunos do Colégio Oficina do Estudante: aconteceu o Oficina Pet. No evento, totalmente voltado para o universo animal, os estudantes e seus familiares vivenciaram momentos divertidos com seus bichinhos de estimação na unidade Paineiras.

A atividade extracurricular e social foi repleta de atrações. Entre elas, concurso que premiou o pet mais simpático, desfile, food truck, expositores com produtos e acessórios para pets e uma astróloga para ler o mapa astral dos animaizinhos.

Pensando na saúde física e mental dos pets, os participantes puderam entender um pouco mais sobre o comportamento deles com a médica veterinária Camila Voloch. Ela explicou, por exemplo, abordagens preventivas e como tratar os principais distúrbios de atitude em cães e gatos. Entre esses transtornos, ações repetitivas, como perseguir a própria cauda ou morder o ar, ansiedade e problemas relacionados à separação do tutor. Ainda no intuito de entender melhor o seu pet, os donos consultaram o mapa astral deles com a astróloga Letícia Hida.

E mais…

Para aqueles que queriam um cuidado destinado à higiene e estética dos bichinhos, houve um groomer, um tipo de consultor de imagem / estilo. Esse profissional deixou os pets ainda mais lindos e fofos levando em conta as particularidades / necessidades de cada espécie e raça. O atendimento foi realizado pela Barra.Cão – banho e tosa. Entre os expositores, a ONG Aconchego das Patas, ofertou diversos utensílios e alimentos do universo pet, como chocolates veganos, cookies e brownies.

Esse dia inusitado, que certamente ficou guardado com carinho na memória de tutores e pets, será recordado, além das tradicionais selfies, fotos e filmagens, por meio de belos retratos, desenhos e caricaturas – o evento contou com um artista da Escola de Arte Pandora.

O Oficina Pet teve também um stand da Associação Amigos dos Animais de Campinas (A.A.A.C.). Lá, estavam disponíveis informações sobre adoção e animais para quem ainda não encontrou o seu pet ou pretende aumentar a família, se solidarizando com algum bichinho que está à procura de um lar.