Alunos do Colégio Oficina do Estudante realizaram estudo do meio em Paranapiacaba e Santos

Na semana passada, mais precisamente nos dias 24 e 25 de maio, os alunos do Ensino Médio do Colégio Oficina do Estudante de Campinas (SP) conheceram de perto a rica história de Santos (SP), onde realizaram um estudo do meio, em mais uma edição da Rota Cultural.

O roteiro incluiu visita a museus, ao Monte Serrat, onde estão o antigo cassino e o Santuário de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira da cidade, e até um passeio de escuna! Foi inesquecível!

Confira um pouco desses momentos: ASSISTA O VÍDEO!

Sobre Santos…

Localizada no litoral paulista e a 72 quilômetros da Capital, a cidade ostenta o 5º lugar no ranking de qualidade de vida dos municípios brasileiros, conforme Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) aferido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com base nos níveis de expectativa de vida, educação e PIB per capita.

As atividades ligadas ao Porto – o maior da América Latina, com 13 quilômetros de extensão e por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do Brasil, configuram como principal fonte de riquezas do município, fazendo de Santos a cidade da Região Metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do País.

Os setores do turismo, de serviços e da pesca em geral completam a lista de maiores atividades da economia santista. De um lado a economia pujante, de outro sua vocação para o lazer. Santos tem como principal atrativo os sete quilômetros de praia, acompanhados pelo maior jardim de orla do mundo – título concedido pelo Guinness World Records.

Em pé de igualdade com os jardins e a praia, como principais pontos turísticos e cartões-postais da Cidade, está o Centro Histórico. Região vizinha ao complexo portuário, o Centro conserva vivo em suas estreitas e charmosas ruas com calçamento de pedra um passado de glórias com a comercialização do café, que já figurou como principal produto de exportação brasileiro.

Alunos do Ensino Fundamental II visitaram Paranapiacaba

Nos dias 17 e 18 de maio, o projeto ocorreu com os alunos do Ensino Fundamental II, que conheceram Paranapiacaba (SP), distrito de Santo André, no Alto da Serra do Mar. A Vila foi construída pela São Paulo Railway para abrigar seus funcionários durante a concessão da estrada de ferro Santos – Jundiaí, iniciada em 1860.

Este pequeno vilarejo encostado no alto da serra mar e rodeada por Mata Atlântica, preserva o acervo histórico cultural, arquitetônico, industrial, tecnológico e ambiental, é tombado pelos conselhos de patrimônio federal, estadual e municipal. A Vila recebe mais de 250 mil visitantes por ano.

Confira um pouco desses momentos: ASSISTA O VÍDEO!