Acolhimento socioafetivo garante adaptação no Ensino Fundamental I

Por Juliano Sanches

E-mail: imprensa@oficinadoestudante.com.br

O Colégio e Curso Oficina do Estudante, ao acompanhar a transição do Ensino Infantil para o Ensino Fundamental I, realiza um conjunto de intervenções pedagógicas, com a finalidade de auxiliar no processo de integração. Na nova unidade, III, Taquaral, da instituição educacional, que conta com Ensino Fundamental I e II, as brincadeiras e os jogos, em associação com o planejamento curricular, convertem-se em dinamismo em cada possibilidade de interação. A descoberta, o encantamento, a fabulação, e a música colaboram com o fortalecimento das habilidades pessoais.

Segundo o diretor pedagógico do Colégio, Célio Tasinafo, a introdução do aluno no ambiente escolar, por meio de uma abordagem focada na ludicidade, garante o acúmulo de memórias de curto e longo prazo, fundamentais na apreensão dos primeiros símbolos da relação de ensino-aprendizagem.

Por intermédio de diálogos dirigidos à noção de autonomia, supera-se a frustração e o medo, tão frequentes no período. A mediação da convivência promove o reconhecimento das diferenças e a adaptação às demandas da vida em sociedade.